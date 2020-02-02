أخبار مصر | "صيادلة القاهرة": يجب عزل الطلاب عند ظهور إعياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صيادلة القاهرة": يجب عزل الطلاب عند ظهور إعياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة الفرعية، أهمية نشر التوعية بخطورة فيروس كورونا، بين تلاميذ المدارس، كما يجب على الأسرة مراقبة أطفالها وعند ملاحظة أي أعراض برد أو إعياء يلزم الطفل الفراش ويتوجه فورًا للطبيب.

وقال في تصريح إلى "الخليج 365": إنه عند ظهور أعراض إعياء على الأطفال بالمدارس من برد أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب على الفور عزل الطفل وإبلاغ أسرته، مشيرًا إلى أن الفصول في المدارس، بها زحام وأعداد كثيرة من الأطفال، ولذلك يجب أن يتم فورا عزل الطفل الذي يظهر عليه أعراض الإعياء.

ونوه بأن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن، ولكن على المواطنين دور كبير في مراعاة أي محاولة للاختلاط، والأخذ في الاعتبار رفع درجة النظافة الشخصية لتجنب العدوى.

