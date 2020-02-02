أخبار مصر | رئيس لجنة تصنيع الأدوية: الصيادلة الأكثر تعرضا للأمراض المعدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة تصنيع الأدوية: الصيادلة الأكثر تعرضا للأمراض المعدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة الفرعية: إن بدل العدوى يجب أن يصرف للصيادلة في الصيدليات الخاصة والعامة، لأن هذه الفئة هي "فلتر" للمرضى، والأكثر عرضة للأمراض المعدية.

وأضاف "رمزي" في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه نتيجة للظروف الاقتصادية، يتعامل معظم المواطنين مع الصيدلي مثل الدكتور، في طلب رأيه في الدواء المناسب لحالتهم، وأنه عند شك الصيدلي في أي حالة يقوم بتحويلها للجهات المختصة لإجراء اللازم.

وتابع رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة الفرعية، أن كل صيدلي يؤدي دوره على الوجه الأكمل من نشر التوعية في الصيدلية التي يعمل بها عن طريق الملصقات التوعوية التي تشمل الاحتياطات الصحية بغسل الأيادي وعدم لمس رزاز المريض وعدم العطس وارتداء كمامة عند الحاجة.

