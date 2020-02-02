أخبار مصر | البلاستيك والبرتقال.. أبرز الحيل الصينية لمواجهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلاستيك والبرتقال.. أبرز الحيل الصينية لمواجهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مدينة شنجهاي الصينية، إنتاجها مليون كمامة يوميًا لمكافحة فيروس كورونا، بعد أن أصبحت سلع الكمامات غير كافية في الأسواق.

وقال نائب مدير لجنة بلدية شانجهاي للتجارة، ليو مين: إن السلع الواقية بما في ذلك أقنعة الوجه، أصبحت الآن، غير كافية، لكن السلطات ستتخذ تدابير لضمان استقرار الإمداد، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وتعد شركات تصنيع الأقنعة والقفازات الطبية في طليعة المستفيدين من تفشي الفيروس القاتل، مع توافد المستهلكين على شراء الأقنعة التي اختفت من على أرفف المتاجر في أماكن مختلفة من العالم.

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الجدير بالذكر بأن السلطات المحلية في مقاطعة شانجهاي الصينية، أعلنت إنتاج مليون كمامة يوميًا لمكافحة الفيروس.

وانعكس الإقبال على الأقنعة والقفازات على سهم شركة Alpha Pro Tech الكندية التي تبيع الأقنعة في الصين، والذي ارتفع بنسبة 70 في المئة خلال يناير، بينما زادت القيمة السوقية لشركة 3M بنحو مليار و400 مليون دولار في الفترة من بداية العام حتى 24 يناير.

ولجأ عدد من الصينيين لحل أزمة انتهاء الكمامات لمكافحة الفيروس، بعد اختفاء الكمامة من سوق استخدم الصينيين قشور البرتقال والزجاجات الفارغة لحل الأزمة ومواجهة الفيروس.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعضا من الصور للصينيين في أثناء ارتدائهم قشور البرتقال والزجاجات الفارغة لحل الأزمة