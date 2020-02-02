أخبار مصر | 13 فبراير.. سامح عاشور يفتتح مقر "المحامين" بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 13 فبراير.. سامح عاشور يفتتح مقر "المحامين" بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة بمدينة المنيا، يوم 13 فبراير الجاري، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأوضح محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، أن المبنى من 7 طوابق ويقام على مساحة 400 متر، ويستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.

ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.

