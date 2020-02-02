أخبار مصر | 3 كتب بقلم الشعرواي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 كتب بقلم الشعرواي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب، ثلاثة كتب لزواره، بقلم فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وآخر يحكي سيرته الشخصية وجهوده العلمية.

جاء الكتاب الذي يحكي سيرة الشيخ الشعراوي، بقلم الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي، بعنوان "محمد متولي الشعراوي.. جولة في فكره الموسوعي الفسيح" ويحوي الكتاب عددًا من المباحث عن نشأة الشعراوي ومنهجه العلمي، أبرزها: نشأة مباركة، ملامح شخصية، موهبة نادرة، ثقافة واسعة، رحلات هادفة، قضايا معاصرة، سبحات نورانية، في موكب الوداع، مرثية الإمام.

أما الكتب الثلاثة بقلم الشعراوي، فهي كالتالي: الكتاب الأول: "الأدلة المادية على وجود الله"، ويحتوي الكتاب على ستة فصول، هي: أسباب الوجود، "وفي أنفسكم أفلا تبصرون"، الدليل الغيبي، "وفي الأرض آيات للموقنين"، الأدلة المادية من القرآن، وفي كل شيء دليل.

Advertisements

لكتاب الثاني: "قضية السنة"، يحتوي على عدة مباحث أبرزها: خط الطاعة واحد، تصحيح الأحكام خير دليل، الرسول والتشريع، قواعد الإسلام والسنة، المحبة في الاتباع.

الكتاب الثالث: "الإسراء والمعراج"، يحوي عددًا من المباحث، أبرزها: من أهم أحداث الدعوة، دعاء المضطر، معجزة الإسراء والمعراج، قانون الإسراء والمعراج، الرؤيا والإراءة، ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فرض الصلاة.

يُذكر أن الشيخ الشعراوي هو شخصية جناح الأزهر بمعرض الكتاب في دورته الـ 51، وُلد الشيخ رحمه الله، في عام ١٩١١، بقرية دقادوس التابعة لمحافظة الدقهلية، والتحق بمعهد الزقازيق الابتدائي ثم الثانوي، ثم كلية اللغة العربية بالأزهر، فحصل على الشهادة العالمية سنة ١٩٤٠، عمل في التدريس في معهد الزقازيق وطنطا والإسكندرية.

تقلد الشعراوي عددًا من الوظائف في مصر وعدد من الدول العربية، وفي سنة ١٩٧٦، عين وزيرًا للأوقاف وشؤون الأزهر، وتوفي رحمه الله في عام ١٩٩٨، ودفن بقريته دقادوس.