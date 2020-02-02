أخبار مصر | أول تحرك برلماني بشأن ظهور سمك الأرنب السام في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني بشأن ظهور سمك الأرنب السام في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والزراعة، بشأن ظهور سمك الأرنب السامة في مصر وضرورة مواجهة صيديها وبيعها للمواطنين.

وقالت النائبة، إن ظهور سمك الأرنب في مصر بدأ مؤخرًا بشكل يدعو للقلق، خاصة مع تسجيل حالات التسمم بعد أكلها، وهي سمكة تعيش منفردة وسط الشعاب المرجانية، في المحيطين الهندي والهادي وشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنها سريعة الخوف وتستخدم أشواكها السامة في الدفاع عن نفسها ضد أي خطر.

وتابعت: "كانت آخر هذه الحوادث، تسمم 5 من أسرة واحدة نتيجة تناولهم سمك الأرنب في محافظة بورسعيد، وغيرها العديد من الحوادث الشهيرة التي تسببت في وفاة أشخاص كثر".