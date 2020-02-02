أخبار مصر | صيادلة القاهرة: مصر لا تنتج أمصال للفيروسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيادلة القاهرة: مصر لا تنتج أمصال للفيروسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة الفرعية: إن مصر لم تصنع أمصالا لمواجهات الفيروسات، فجميعها مستوردة، ولدينا 22 دولة مرجعية من دول أوروبا لاستيراد الأمصال.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه ظهرت أكثر من سلالة لفيروس كورونا منذ عام 2012، وأن كورونا متغير، من سنة للأخرى، وعند تغيره يتم استحداث المصل الخاص به، ولذلك يكون غير متوفر، ولكن الفيروس المعروف بشكله وتركيبته وغير متغير، تكون الأمصال الخاصة به متوفرة بشكل دائم.

وتابع أنه تم الإعلان عن مصل جديد لفيروس كورونا، قامت بتصنيعه إحدى شركات الأدوية العالمية، وأن مشكلة كورونا تتمثل في الزحمة ولذلك حدث في الصين تفاقم للأزمة، خاصة وأن كورونا ينتشر عن طريق الرزاز والعطس وملامسة الأدوات ولذلك يجب أن التطهير الدائم.

