أخبار مصر | ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين فدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين فدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، ارتفاع مساحة زراعة القمح لـ3 مليون و180 الف فدان.

وأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع المتابعة الزراعية، أنه جاري حصر مساحات زراعة القمح بمتابعة اللجان المخصصة لزيادة أنتاج المحصول، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة على 28 مديرية.

وأشار إلي جمع التقاوي والأسمدة عالية الجودة لإنتاج القمح، علاوة على توفير جميع متطلبات الإنتاج مع مراقبة صرفها، كما تم تفعيل الندوات الإرشادية للمزارعين بكافة المحافظات لزيادة إنتاج محصول القمح.