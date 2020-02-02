أخبار مصر | ختام الدورة التأهيلية التاسعة لأئمة وواعظات ليبيا بالأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام الدورة التأهيلية التاسعة لأئمة وواعظات ليبيا بالأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختٌتمت فعاليات الدورة التدريبية التاسعة لـ62 متدربًا ومتدربة من أئمة وعلماء وواعظات ليبيا الشقيقة، التي استمرت فعالياتها لمدة شهر تلقي فيها المتدربون برنامجًا علميًا شرعيًا مكثفًا على أيدى كبار علماء الأزهر الشريف المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية، ضمن البرامج التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة وعلماء الوطن العربي والإسلامي.

وناقشت الدورة العديد من المحاور والموضاعات حول: "ميراث المرأة في الإسلام، تعدد الزوجات، مفاهيم مغلوطة، قضية التكفير وخطورتها، قراءة في مراجع المتطرفين، شبهات حول العقيدة الإسلامية "، وتضمن برنامج الدورة العديد من الزيارات "دار الإفتاء المصرية، مرصد الازهر للفتوى، مكتبة الإسكندرية".

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وحرص الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، نائب رئيس مجلة إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، على توجيه الأئمة الليبين بأهمية الرسالة التي يحملونها عقب رجوعهم لبلدهم، والعمل علي إزالة ماعلق في أذهان بعض الشباب من أفكار لاتتفق مع صحيح الدين.

وعبر أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا وأعضاء الدورة عن تقديرهم لمصر، وللدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهرالشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وجهود المنظمة لتقديم يد العون لأشقائهم الليبين خاصة في هذه المرحلة الراهنة.

وقدمت المنظمة للمتدربين مجموعة من إصداراتها التي تفند الفكر المتطرف، تساعد على حل كثير من المشكلات الفكرية المتشابكة التي أحدثتها جماعات العنف والتطرف.