أخبار مصر | غدًا.. "تعليم البرلمان" تحسم الجدل حول قانون التجارب السريرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "تعليم البرلمان" تحسم الجدل حول قانون التجارب السريرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو اللجنة الخاصة بدراسة الاعتراضات الواردة على قانون البحوث الإكلينيكية، المعروف بـ"التجارب السريرية"، عرض المقترح المرسل من الحكومة، بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة للمشروع المعروض على اللجنة.

وأضاف أباظة في بيان اليوم الأحد، أن اللجنة انتهت إلى وضع التقرير النهائي لما انتهت إليه أعمالها واستعراضه في اجتماع غدا الاثنين، للموافقة عليه وعرضه على الجلسة العامة تمهيدا للانتهاء منه والتصويت عليه.

من جانبه، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضي، لجلسة 9 فبراير المقبل.