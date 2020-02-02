أخبار مصر | مدير مكتب "الصحة العالمية" بمصر: مستعدون لمواجهة أي فيروسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مكتب "الصحة العالمية" بمصر: مستعدون لمواجهة أي فيروسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جون جابور، مدير مكتب الصحة العالمية في مصر: إن فيروس الأنفلونزا، يمكن أن تتحور يوميًا، ولذلك نعمل على رصدها من خلال الكواشف، مؤكدا استعدادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة أي مستجدات للفيروسات، سواء من أنفلونزا الطيور أو غيرها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالقاهرة، أن دور المجتمع مهم جدًا في الوقاية البسيطة، مشيرًا إلى أهمية الوقاية الشخصية مثل العطس في المناديل لوقاية الفرد والآخرين.

وأشار إلى أن أحد أهم أسس الوقائية لبس القناع "الماسك" للمصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا.