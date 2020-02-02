أخبار مصر | محافظ الجيزة يمهل شركات النظافة شهرًا لتقييم آدائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يمهل شركات النظافة شهرًا لتقييم آدائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محافظ الجيزة: غير راضِ عن أداء شركات النظافة

وشدد على ضرورة ألا يقتصر أداء شركات الجمع السكني المتعاقدة مع المحافظة، على رفع المخلفات والتجمعات من الشوارع فقط.‬ تصريحات المحافظ، جاءت خلال لقائه شركات الجمع المنزلي؛ للوقوف على مستوى النظافة والعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها للارتقاء والنهوض بالمنظومة. وأضاف المحافظ أنه غير راضٍ حتى الآن على الوضع الحالي لأداء شركات الجمع، ولا بد من تفعيل المنظومة بالشكل الأمثل والجمع من المنبع "الوحدات السكنية" لتحقيق نجاح فعلي للمنظومة. وأكد المحافظ، شن جولات ميدانية مفاجئة؛ للوقوف على مستوى أداء الشركات، وعدم الالتفات للتقارير الورقية موجهًا رئيس هيئة النظافة بصرف المستحقات المالية للشركات الملتزمة بصفة منتظمة. Advertisements

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن المحافظة تستهدف الوصول لأكثر من 90% من الوحدات السكنية، في منظومة الجمع السكني للمخلفات، لكي تظهر ثمارها على الوجه الأمثل بالشوارع.

ونوه المحافظ بحظر استخدام معدة اللودر في أثناء رفع مخلفات القمامة والتجمعات، حفاظًا على حالة الأسفلت والأرصفة والبلدورات من التلف.

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ومنح المحافظ الشركات، مهلة أسبوعا لتطوير آلية وطريقة العمل بالمنظومة، وخاصة بأحياء بولاق وشمال الجيزة، كما منح شركات النظافة مهلة شهرًا؛ لتقييم أدائهم كمهلة أخيرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة‪ .‬

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وحضر اللقاء، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الحيزة وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والأستاذ منير أنور، مدير أدارة المتابعة والرصد ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة‬.