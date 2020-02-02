شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بتوفير مستلزمات مكافحة عدوى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والواقيات الشخصية بشكل مستمر، وتدريب الأطباء الذين سيتعاملون مع فيروس كورونا قبل تكليفهم بالتعامل مع المرضى، وعدم منع الإجازات إلا في حالة الضرورة القصوى، في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من دول العالم.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، أنه بالإشارة لإعلان وزارة الصحة عن رفع حالة الاستعداد وتوزيع نشرات على المرافق الصحية الحكومية بكيفية التصرف للرصد والتعامل أي حالات مشتبهة أو مرضية، فنقابة الأطباء تدعو وزارة الصحة للتأكيد على جميع المنشآت الطبية بتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى، والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليا طبقا للبروتوكولات العلمية.

Advertisements

وأضاف البيان: «عند الاحتياج لتكليف أي أطباء بمأموريات للمشاركة في إجراءات الترصد والعلاج، فيجب أن يتم تدريبهم أولا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة إلا في حالات الطوارئ، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وعدم اتخاذ جهات العمل لقرارات بمنع الإجازات إلا في حالة الاضطرار القهري لذلك، حيث إننا لا نعلم متى سيتم احتواء المرض، ومن المعلوم أن منع الإجازات لفترات طويلة قد يؤدى للوهن وقلة التركيز مما يعطى أثرا سلبيا عكس المطلوب تماما، إلا في حالات الضرورة».

وتابع: «الشفافية في إعلان أعداد المصابين، حيث أن وجود إصابات بالمرض لا تعنى التقليل من كفاءة أي مسؤول طالما تم تنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات سيساعد في انتشار المرض كما تكثر معه الشائعات التي تصيب المواطنين بالرعب، وإطلاق حملة إعلامية كبيرة بوسائل الإعلام والمساجد والكنائس لتوعية الشعب لاتخاذ إجراءات الوقاية».

ودعت النقابة رئيس قطاع الطب الوقائي، وقيادات الوزارة، لحضور ورشة العمل التي تنظمها نقابة الأطباء اليوم الإثنين، وطالبت جموع الأطباء بالمشاركة في توعية المواطنين بإجراءات الوقاية، وتقديم المقترحات العلمية لجهات العمل، وإخطار جهات العمل بأي نقص في مستلزمات مكافحة العدوى فورا، وفى حال تقاعس جهات العمل عن الاستجابة يتم إخطار النقابة حتى تتواصل مع مسؤولي الوزارة مباشرة.