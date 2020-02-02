شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نتيجة الصفين الأول الثانوي بالمدارس والثاني إلكترونيًا في الثالثة عصرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019.
وأكدت الوزارة أن نتيجة الصف الأول الثانوي تم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب.
ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، المديريات التعليمية بضرورة أن تقوم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الثانوى في المحافظات بإعلان نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى العام والصف الثانى الثانوي، الذين أدوا امتحان الترم الأول ورقيا عن طريق المدارس في مكان ظاهر لجميع الطلاب.
وأكدت الوزارة إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي، في الثالثة عصر اليوم عبر هذا الرابط Studg11.emis.gov.eg، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: الدخول عبر الرابط، وتسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال «الكود» والضغط على أيقونة «تحميل مؤشر الأداء».
وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.
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