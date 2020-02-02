شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية الذي عقدته المحافظة صباح الأحد أن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب، لما لهم من مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي، حيث نشاهد كيف أن مجموعة من رواد الأعمال الشباب يقومون ببناء وتنمية شركات تصبح في وقت وجيز شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالي الناتج المحلى لبعض الدول.

وأكد المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط في كلمته بالمؤتمر على أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه محافظة القاهرة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حيث تعد العاصمة من أوائل المحافظات التي اهتمت بالشباب وتوفير فرص العمل لهم بناء على اهتمام الدولة بالشباب وإيماناً بدورهم وأهميتهم لدفع حركة التنمية في مصر.

وأشار المهندس محمد السيد إلى اهتمام الوزارة بالتدريب التحويلي إلى سوق العمل حيث أعدت الوزارة برامج للشباب للتأهيل لسوق العمل من خلال الصناعات الحرفية والكمبيوتر حيث تم تأهيل 750 شاب في 3 شهور متصلة على الصناعات الحرفية تدريب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى برامج القروض التي تتولى إقراض الشباب وعمل دراسات جدوى لهم على كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إقراض المرأة المعيلة بداية من 5 الاف جنيه إلى 60 ألف جنية بفائدة 6% وتقل الفائدة إلى 4% للأسر الملتزمة في السداد، إلى جانب مشروع شغلك في بيتك لتوفير فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات في القرى، مشيراً إلى أنه تم توفير 334 قطعة ارض لعمل مصانع صغيرة خاصة للمشروعات بمساحة تتراوح من 50 إلى 100 متر، بالإضافة إلى المشروع القومي لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.