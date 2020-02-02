شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه المستشار بولس فهمي، في حضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش الاحتفال السنوى الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعى المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم.

ورحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية بلد العظماء، مؤكدا على دور جمعية المساعي المشكورة في النهوض بكافة المجالات بالمحافظة منذ القدم خاصة التعليم، مشيراً إلى دورها العظيم في غرس العديد من القيم في نفوس أبنائها الطلاب كحب الوطن وحب العمل والانتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها.

وأعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن سعادته لزيارة ديوان عام المحافظة لأول مرة، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمحافظ في رفع شأن المحافظة والنهوض في كافة القطاعات، وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية الضيوف درع المحافظة تقديراً لهم.