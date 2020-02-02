شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة مصرية لنقل من يرغب من المواطنين في العودة من مقاطعة «ووهان» الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، طائرة خاصة من طراز إير باص A330/200 التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدنى، والتى تسع لعدد 297 راكباً والتي أقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وزير الطيران يخصص طائرة لاعادة المصريين من الصين

والتقى الركب الطائر والفريق الطبى التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة، واطمأن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى أرض الوطن لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

وأكد وزير الطيران على أن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين جاء من منطلق دورها الوطنى ومسؤوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج، فضلاً عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة، كما أعطى توجيهاته لجميع المطارات المصرية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية الدقيقة.

وزير الطيران يخصص طائرة لاعادة المصريين من الصين

مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتى الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان، وفقاً لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات، وتدريب وتلقين العاملين كافة الإرشادات والتعليمات الوقائية.