شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه 6 ساعات بعدد من المناطق بالمنوفية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الأحد، عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحة و ميت خاقان،في التاسعة صباح غد الاثنين حتى الساعة الثالثة عصرًا، نظراً لقيام الشركة بغسيل الشبكات. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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