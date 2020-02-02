شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: لايوجد أي إصابات بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن تسجيل أي إصابات بفيروس «كورونا» في مصر مجرد شائعات.

وقال جبور، خلال مؤتمر الصحة العالمية حول فيروس «كورونا» بالعالم، الأحد، إنه تم اكتشاف فيروس «كورونا» في 24 دولة بالإضافة إلى الصين، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجل أي إصابات بهذا الفيروس في إقليم شرق الأوسط سوى في دولة الإمارات التي تم تسجيل 6 حالات بها.