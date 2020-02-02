شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: إعلان القرار النهائى لمصير «الحديد والصلب» قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه سينم اتخاذ القرار النهائى لتحديد مصير شركة الحديد والصلب في القريب العاجل.

وقال هشام توفيق، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للشمول المالى، إنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي الخاص مستقبل شركة الحديد والصلب من قبل اللجنة المشكلة لبحث مصيرها قريبا.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، تضم العديد من الخبراء في صناعة الحديد والصلب، لاتخاذ أنسب القرارت بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية، سواء بتصفية الشركة، أو وضع الخطة الاستثمارية الأنسب لانتشالها من خسائرها.

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وحول القومية للاسمنت قال وزير قطاع الأعمال العام، ان الوزارة بصدد الحصول على قرض بقيمة 350 مليون جنيه، لصرف باقي التعويضات المالية لعمال الشركة القومية للأسمنت.

كانت وزارة قطاع الأعمال قد ابرمت اتفاق مع وزارة القوى العاملة، لتعويض المتضررين من تصفية الشركة القومية للأسمنت، وذلك في مارس الماضي.

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية»، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتضمن الاتفاق فإن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة.