شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يمنح شركات النظافة مهلة شهرًا للنهوض بمستوى النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تستهدف الوصول لأكثر من 90% من الوحدات السكنية بمنظومة الجمع السكني للمخلفات، لكي تظهر ثمار منظومة النظافة على الوجه الأمثل بالشوارع، مشدداً على ضرورة ألا يقتصر أداء شركات الجمع السكنى المتعاقده مع المحافظة على رفع المخلفات والتجمعات من الشوارع فقط، وذلك للوصول إلى عدم وجود تجمعات للقمامة بالشوارع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع شركات الجمع المنزلى، للوقوف على مستوى النظافة، والعمل على حل المشاكل التي قد تواجهم، للأرتقاء والنهوض بمنظومة النظافة.

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وأشار المحافظ إلى أنه غير راض حتى الآن على الوضع الحالى لأداء شركات الجمع السكنى، ولابد من تفعيل المنظومة بالشكل الأمثل والجمع من المنبع «الوحدات السكنية»، لتحقيق نجاح فعلى للمنظومة، مؤكداً شن جولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مستوي أداء الشركات، ولن يتم الالتفات للتقارير الورقية، موجهآ رئيس هيئة النظافة بصرف المستحقات المالية للشركات الملتزمة بصفة منتظمة.

وخلال اللقاء شدد راشد على حظر اأستخدام معدة اللودر أثناء رفع مخلفات القمامة والتجمعات، حفاظآ على حالة الأسفلت والأرصفة والبلدورات من التلف.

كما منح الشركات مهلة أسبوع لتطوير آلية وطريقة العمل بالمنظومة، وخاصة بأحياء بولاق وشمال الجيزة، كما منح مهله شهر لشركات النظافة لتقييم أدائهم كمهلة أخيرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة .