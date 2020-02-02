شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المشروع أثبت نجاحا كبيرا، سواء فى تقديم الأنشطة أو الخدمات المتميزة للسكان، وكذا فى توفير فرص عمل لشبابنا.

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وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع المستحدثة بين من انطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم 94 متقدماً، وتم اختيار 7 متقدمين بالإضافة إلى 7 احتياطي.

وأضاف الغيطي أن الأنشطة التى تم استحداثها شملت إكسسوارات وخردوات وجاليرى رسام ومشغولات فضية وفاترينة زهور وتسالٍ و مشروبات، تحقيقاً لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.

وفى سياق متصل، أشار الغيطى إلى أنه تم إتاحة 35 موقعا لإقامة مشاتل زراعية لبيع شتلات الزهور والأشجار وما يتعلق بالمزروعات وتوزيع هذه المواقع على قطاعات المدينة، مؤكداً أن شروط الحصول على المشاتل تتضمن أن تكون طريقة العرض جمالية ودون التعدى على أرصفة المشاه، وذلك بهدف المساهمة فى توفير فرص عمل مناسبة للعاملين فى هذا المجال، ودعم النشاط لسكان مدينة الشروق.