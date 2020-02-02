شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 سيارات إسعاف مجهزة لمواجهة فيروس «كورونا» إلى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور معمر عبدالهادى، مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، عن وصول 3 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها فيروس «كورونا».

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وأوضح أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة والتي تشمل الزي الطبي المعقم، وماسكات وواقي رأس وقفازات، مشيرًا إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا باستخدام الأبخرة وكل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة.

وكشف عبدالهادى أنه تم نشر هذه السيارات بالمنافذ والموانئ في البحر الأحمر والأقصر، وأسوان؛ لتسهيل نقل الحالات المشتبه بها والمرضية في حالة رصد أي حالة من الحجر الصحي إلى مستشفيات الحميات.

وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد وفرت عدد 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم توزع على مستوى محافظات الجمهورية وبلغت تكلفة هذه السيارات ما يزيد على 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها وكذلك الحالات المرضية.