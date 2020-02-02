شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة غدًا.. والطقس شديد البرودة ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلاً غائم أحياناً مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة وذلك بالنسبة للوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والغردقة، دافئ على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1،4 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة "9- 19"، والإسكندرية "13– 19"، وقنا "9- 23"، والأقصر "9- 24"، وأسوان "9– 23".