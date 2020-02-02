بمشاركة 30 دولة.. جدة تترقب انطلاق معرضها الدولي للسياحة والسفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

تنطلق النسخة العاشرة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، آخر فبراير الجاري، بمشاركة 30 دولة و200 جهة من داخل المملكة العربية السعودية؛ تشمل ھیئات ووزارات وشركات طیران، إلى جانب مقدمي خدمات السفر المختلفة من فنادق ومنتجعات ووكالات السفر.

وبحسب بيان أصدرته السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأحد، فإن المعرض -الذي سيُقام بفندق ھيلتون جدة خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري- یُعد من أھم المعارض السیاحیة في الشرق الأوسط، كما من المتوقع أن تكون ھذه النسخة الأكثر تمیزًا من النسخ السابقة للمعرض بمشاركة العدید من الوجھات السیاحیة الجدیدة، والخدمات المتنوعة التي سیتم تقدیمھا للزوار من خلال مجموعة واسعة من خیارات السفر والعروض الخاصة مثل تذاكر الطیران، والإیواء السیاحي، والسیاحة العلاجیة والتعلیمیة والترفیھیة، إضافة إلى التعریف بمختلف خدمات السفر التي تھم السائح.

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وقالت مايا حلفاوي رئیسة اللجنة المنظمة للمعرض مدیرة شركة "فور إم" الجھة المنظمة للمعرض، إن نسخة هذا العام ستكون الأكبر من حیث عدد المشاركین والزوار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مواكبةً للتطور الذي شھدته سوق السفر بالمملكة، مما يجعله فرصة فریدة سواء بالنسبة لصناع السیاحة أو للمھتمین بالقطاع من أجل الالتقاء والتعرف على المزید من الوجھات والخدمات السیاحیة، وإبرام الصفقات التجارية وأیضاً الترویج لھذا القطاع بما یعزز الدور الریادي للمملكة.

وأشارت حناوي، إلى أن المؤشرات السیاحیة بالمملكة تظهر تنامي وتنوع ھذا القطاع بفضل تظافر جھود الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، والھیئة العامة للترفيه، حیث تم إطلاق مجموعة من البرامج والفعالیات التي تحفز السیاح سواء داخل المملكة أو من خارجھا مثل التأشیرة السیاحیة ومواسم السعودیة وغیرھا، مما یسھم في الترویج لسیاحة وثقافة وتاریخ المملكة، ویسرع من وتیرة النمو في ھذا القطاع الحیوي بما یرفع من كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المھندس حمزة ناصر، المدیر التنفیذي للمعرض، أنه بمناسبة إقامة النسخة العاشرة للمعرض سیُقام مھرجان فني ضخم بمدینة الملك عبد الله الریاضیة بجدة یوم الخمیس 27 فبرایر 2020، بمشاركة الفنان المصري تامر حسني، والفنان إیكون، والعديد من الفرق الفنية التي ستقدم ألوان فنیة مختلفة تناسب جميع الأذواق الفنیة.