شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 9.. الأرصاد تحذر من الشبورة وانخفاض الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر الطقس على هذا النحو خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية حيث تسجل 18 درجة مئوية اليوم الأحد خلال ساعات النهار، كما تسجل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد 22 درجة وحتى 24 درجة.

وتابع: "يوجد انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل، لتسجل 9 درجات مئوية، فيكون الطقس شديد البرودة ليلا، مشيرا إلى أن هناك الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية ومن الممكن أن تكون كثيفة غدا الاثنين.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تميل للدفء على جنوب الصعيد والأقصر وأسوان وعلى أغلب السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مؤكدا أن الجو مستقر وممتع في الأماكن السياحية للاستمتاع بإجازة نصف العام.