وزير الطيران يطمئن على تجهزيات طائرة إجلاء المصريين من ووهان الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، طائرة خاصة من طراز إيرباص A330/200 تابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدني، تستوعب 297 راكبا، متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، وتفقدها قبل الإقلاع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع.

التقي وزير الطيران مع الركب الطائر والفريق الطبي التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة، واطمئن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية، تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى أرض الوطن لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

وأكد وزير الطيران على أن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين جاء من منطلق دورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج فضلاً عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة، كما أعطى توجيهاته لجميع المطارات المصرية باتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية الدقيقة.

وشدد منار على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتي الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان وفقاً لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات، وتدريب وتلقين العاملين بكافة الإرشادات والتعليمات الوقائية.​