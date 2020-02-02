بالصور.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في الساعات الأولى من اليوم الحادي عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى، من اليوم الأحد، إقبالاً كثيفاً على معرض القاهرة الدولي للكتاب، لحضور ومتابعة فعاليات اليوم الحادي عشر من أيام المعرض.

كما تشهد قاعات وصالات عرض معرض الكتاب، ازدحاماً شديداً، ويتوقع أن يزداد الإقبال خلال الساعات القادمة.

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يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، فعاليات الدورة ال51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2020 تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".

يضم المعرض عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية واللقاءات الفكرية.