بالصور.. الداخلية تواصل تسهيل الخدمات الأمنية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الخدمات والمستندات الشرطية. واستقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصةً لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

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