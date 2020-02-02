وزارة الداخلية تُنظم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نظمت وزارة الداخلية رحلة ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة، لزيارة عدد من المناطق الأثرية، وقضاء يوم ترفيهي.
وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم والرعاية لهم، لاسيما فيما يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي.
جاء ذلك في إطار مواصلة الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية نحو أسر شهداء الشرطة تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
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