"السجون" توافق على التماس 6 سجناء بزيارة ذويهم من نزيلات سجن دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق قطاع السجون على التماس 6 من نزلاء السجون بزيارة ذويهم من نزيلات سجن دمنهور.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.

ووافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس (عدد 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال) بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.