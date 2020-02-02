بعد 8 وقائع.. القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" متخذان من دائرتي قسمي شرطة (شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبنى سويف بمحافظة بنى سويف) ومراكز (الباجور، السادات، شبين الكوم بمحافظة المنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما لعدد 8 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.