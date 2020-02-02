"الداخلية": ضبط 398 طربة حشيش بحوزة مهربين بمطروح بقيمة 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمكافحة المخدرات، في ضبط 398 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 4 من العناصر الإجرامية بمطروح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمي شرطة (الضبعة – الحمام) بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبط (عاطلان، مقيمان بمحافظة القاهرة، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما إحدى السيارات في كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (عدد 148 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام"- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

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كما أمكن ضبط (عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة) حال استقلالهما إحدى السيارات في كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.

تقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (ثلاثة ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.