"زواج 5 أيام انتهى بجثة على الطريق".. تفاصيل العثور على جثة ربة منزل في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجح أمن القاهرة في كشف غموض العثور على جثة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة بدر.

تبلغ للمقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بالعثور على جثة إحدى السيدات مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم بطريق القاهرة/السويس بدائرة القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

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وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، عن أن المجني عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفياً حداد، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء محمد الدالي ومحمد الديب وأحمد القاضي، ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته أمام العقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، أقر بزواجه من المجنى عليها عرفياً منذ خمسة أيام، وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة سكنه شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت فقام بالاستعانة بصديقيه حداد سائق لمساعدته في التخلص من الجثة، وفى سبيل ذلك قاموا بنقل جثتها بسيارة قيادة السائق والتخلص منها بمكان العثور، وأمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، اعترفا بارتكابها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.