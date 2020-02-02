بعد 5 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات. كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، أفادت بقيام (عاطل وشقيقه لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش، كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما السلاح لحماية نشاطهما الإجرامي وارتكابهما 5 حوادث بدائرة القسم بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة. وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما ومنطقة البدرشين بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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