"المرور": إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، أعادت فتح شارع الهرم، بعد انتهاء مدة الأعمال التي تجرى بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، بتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي"، والمتعارضة مع مسار المشروع؛ حيث تم غلق شارع الهرم جزئياً أمام سينما الهرم في الاتجاهين.

كانت إدارة المرور أغلقت الطريق، وتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو، والتي انتهت اليوم الأحد الموافق 2/2/2020.

وتكثف الخدمات المرورية تواجدها اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية اليه.