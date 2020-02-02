بـ"1 كيلو هيروين و875 جرام حشيش".. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و875 جرام من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة القسم) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالي - هاتف محمول).

كما أفادت معلومات وتحريات وحدة مباحث القسم قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بمنطقة الوراق) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده بدائرة القسم مُستقلاً دراجة نارية، وبحوزته (875 جرام من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول) .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.