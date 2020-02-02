مصر | سقوط متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، استولى على 2 مليون جنيه من بعض المواطنين في سوهاج، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2،000،000 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام عامل زراعي مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاستثمار العقاري.