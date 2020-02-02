مصر | ضبط تاجر أقمشة استولى على 440 ألف جنيه من المواطنين في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر أقمشة استولى على 440 ألف جنيه من المواطنين في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط متهم لقيامه بالاستيلاء مبلغ 440 ألف جنيه من بعض المواطنين برزعم تو ظيفهما في مجال تجارة الأقمشة بسوهاج.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440،000- أربعمائة وأربعون ألف جنيه، لتوظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة في محافظة سوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 440،000 - أربعمائة وأربعون ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في إسترداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.