مصر | سقوط "ديلر الوراق" بحوزته كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر الوراق" بحوزته كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته حوالي كيلو حشيش في منطقة الوراق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود معلومات وتحريات للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، عن قيام عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بمنطقة الوراق، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده بدائرة القسم مُستقلًا دراجة نارية، بحوزته 875 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.