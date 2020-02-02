مصر | سقوط أخطر تجار المخدرات في إمبابة

نجح رجال مباحث الجيزة، في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة، وبحوزته كيلو هيروين.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء، معاون مباحث القسم، مفادها قيام عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن استهدافه بمأمورية، برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وضبطه بمسكنه، وبحوزته كيلوجراما من مخدر الهيروين، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات المشار إليها، وحرر العميد أحمد الحصي، مأمور قسم شرطة إمبابة، محضرًا بالواقعة.

