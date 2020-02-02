مصر | التموين: ضبط 1100 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1100 قضية تموينية، أبرزها مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لحيازته 9،180 طن "زيت طعام"، معبأة داخل تنكات وبراميل وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

فيما ضبط مالك مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 3،310 طن "مكرونة"، معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ بمحافظة القليوبية، لحيازته 1،400 طن "جبن رومي"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

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وضبط أيضًا المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، دائرة قسم شرطة حدائق القبة في محافظة القاهرة، لحيازته 3000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر "مهربة جمركيًا"، ما يشكل تداولها في الأسواق الإضرار بالصحة العامة لدى مستخدميها من المرضى.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي لتجميعه 156،900 لتر "سولار - بنزين" دون التعاقد على تلك الزيادة المضبوطة مع الجهات المختصة، بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، حيث قدرت الكمية المضبوطة بأكثر من مليون جنيهًا تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.