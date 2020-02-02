مصر | سقوط عاطلين لسرقتهما دراجات نارية في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطلين لسرقتهما دراجات نارية في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين تخصصا في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، بدائرة قسم شبين الكوم في المنوفية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".
وتبين اتخاذهما من دائرتي قسمي شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبني سويف بمحافظة بنى سويف ومراكز الباجور، السادات، شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.