مصر | سقوط عاطلين لسرقتهما دراجات نارية في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطلين لسرقتهما دراجات نارية في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين تخصصا في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، بدائرة قسم شبين الكوم في المنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".