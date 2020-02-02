مصر | ضبط 28 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 28 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 7 قضايا تهريب، أبرزها ملابس أجنبية الصنع، وهواتف محمولة، وساعات يد، وورق ألمونيوم، وإطارات كاوتش للمعدات، بإجمالى القيمة والتعويض قرابة 1،5 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام، عن ضبط 28 قضية، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، إنتهاء فترة التصريح، صيد بدون تصريح، سرقة، إنتحال شخصية، مخالفات السائقين، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 1178 مخالفة مرورية، وتنفيذ 269 حكم قضائي متنوع.

