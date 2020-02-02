مصر | ضبط عاطل وشقيقه بتهمة سرقة السيارات في مدينة نصر

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين على القانون.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، قيام عاطل وشقيقه لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش، كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما السلاح لحماية نشاطهما الإجرامي وارتكابهما 5 حوادث بدائرة القسم بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة.