مصر | تفاصيل جثة سيدة بطريق السويس.. متزوجة عرفيًا من "حداد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جثة سيدة بطريق السويس.. متزوجة عرفيًا من "حداد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة بدائرة قسم شرطة بدر.

وتبلغ لقسم شرطة بدر، بمديرية الأمن بالعثور على جثة إحدى السيدات مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم بطريق القاهرة-السويس بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن المجني عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفيًا ويعمل "حداد" بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بزواجه من المجني عليها عرفيًا منذ خمسة أيام.

وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة سكنه، شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت فاستعان بصديقيه "حداد" ويعمل سائق أيضًا، لمساعدته في التخلص من الجثة، وفي سبيل ذلك نقلوها بسيارة قيادة (السائق) وتخلصوا منها بمكان العثور.

وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.