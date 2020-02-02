مصر | براءة محام الشرابية من تهمة التعدي بالضرب على جارته

وطالب محمد الجندي، المحامي بالنقض ورئيس هيئة الدفاع عن المحامي المتهم، في مرافعته بقبول الاستنئاف المقدم من المحامي ضد حكم أول درجة، والقضاء مجددا ببرائته من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى الدفع بالقصور في التسبيب والتناقض والتهاتر ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ أن الحكم المستأنف عليه لم يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة المحامي، واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فهو قاصرا بما يوحب نقضه والإعادة.

كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني تناقضا يستعصي على المموائمة والتوفيق، حيث أن الثابت بأن هناك تناقض بين الدليل القولي والفني بين أقوال الشاكية "ك.ي"، بين ما ورد بالتقرير الطبي، حيث إدعت بأن المشكو في حقه قام بالتعدي عليها بمطواة وإصابتها بجرح في يدها في حين أن التقرير الطبي المعد عن حالتها لم يذكر به ذلك.

وخلت أوراق القضية من أي شهادة من شهادات شهود الواقعة من الجيران التي ادعت الشاكية بأنهم شهدوا واقعة التعدي علهيا، وكذلك الدفع بانقطاع رابطة السببية بين أي فعل ينسب للمتهم وإصابة المجني عليها وافتعالها بنفسها، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.