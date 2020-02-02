مصر | تحرض على العنف.. بلاغ يطالب حجب لعبة "جاتا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرض على العنف.. بلاغ يطالب حجب لعبة "جاتا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، طالب فيه حجب لعبه الفيديو "جيم جاتا" المصرية، شارحا في بداية بلاغه، أنه في إطار حروب الجيل الرابع والخامس تتعرض أطفالنا لمؤامرة انتشار ألعاب الفيديو جيم بلعبه تدعى جاتا "النسخة المصرية" تحرض أطفالنا على العنف وتدنيس المقدسات الدينية، وكذلك اقتحام وحرق المقرات الشرطية والعسكرية، ونشر الفوضى في ميادين مصر المحددة بالإسم.

وأضاف محفوظ، أن اللعبه منتشرة جدا بين الأطفال، خاصة في محلات ألعاب الفيديو جيم، تتركز في المناطق الأكثر فقرًا حيثما يجتمع الفقر والجهل فتلك هي البيئة الصالحة لخلق الإرهاب والشذوذ الفكري وانهيار الوطنيه، لافتًا إلى أن مثل تلك الألعاب لابد من مواجهتها من كافه الجهات الرقابية.

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وتابع: "لهذا تقدمت ببلاغ لحجب تلك اللعبة حيث أن قانون الطفل يؤكد أن الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة والانتماء لوطنه والوفاء له، على الإخاء والتسامح بين البشر، واحترام الآخرين".

وأكد أن المادة 89 أيضا تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الإنحراف مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 2185 لسنه 2020، بمناشدة المستشار النائب العام بصفته محامي الشعب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب تلك اللعبه التي تدمر أطفالنا وتحرضهم على العنف ونشر الفوضى.