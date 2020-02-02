أخبار مصر | عاجل.. منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول ظهور الكورونا بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول ظهور الكورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور جون جابور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، تسجيل أي حالة كورونا بمصر حتى الآن.



وحذر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد بالقاهرة، من تداول الشائعات حول فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك شفافية بجميع الدول للإعلان عن الإصابات وتحورات الفيروس.



وأوضح أن الوقاية من أهم سبل العلاج، مشيرًا إلى أن كورونا مثل أي فيروس، يمكن علاجه.



كانت السلطات الصينية، كشفت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء كورونا المستجد، ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

