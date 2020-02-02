أخبار مصر | فيروس كورونا| عاجل.. أول تحرك رسمي لنقل المصريين من الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا| عاجل.. أول تحرك رسمي لنقل المصريين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه منتصر مناع، الطائرة الخاصة من طراز "إير باص A330200" التابعة لشركة "سياف"، والتي تتسع لـ297 راكبًا والتي أقلعت صباح اليوم، من مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى مطار ووهان بالصين؛ لنقل المصريين الراغبين في العودة.

والتقى الوزير، الركب الطائر والفريق الطبي التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة، واطمئن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بالمستلزمات والمعدات الطبية الوقائية كافة، حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، منذ صعود الراكب وحتى وصوله لأرض الوطن.



وقال وزير الطيران: إن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين، جاء من منطلق دورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج فضلًا عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأعطى الوزير توجيهاته لجميع المطارات المصرية باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية الدقيقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتي الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان، وفقًا لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات.

كما وجه الوزير بتدريب وتلقين العاملين بالإرشادات والتعليمات الوقائية كافة.